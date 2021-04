Kauf lohnt sich richtig

Brühl. Ohne Gegenstimmen verlief im Gemeinderat der Beschluss über die Anschaffung einer gebrauchten Musikaußenanlage für Straßenfeste und Open Airs von dem Unternehmen „Session pro“ für 19 000 Euro.

Bis dato, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, habe die Gemeinde solch eine Anlage stets angemietet, was den Haushalt pro Event mit 2000 bis 2500 Euro belastet habe. Rechne man das mit drei Veranstaltungen pro Jahr hoch, hätte sich der Kauf nach drei Jahren amortisiert. Und gerade jetzt sei der Kauf eine gute Gelegenheit, da wegen Corona die Preise gesunken seien. Ein Neukauf, so steht es in der Verwaltungsvorlage hätte mit rund 65 000 Euro mehr als dreimal so viel gekostet.

Das Vorhaben wurde am Ratstisch einhellig begrüßt. Die Frage, von Selcuk Gök (SPD), ob auch Vereine diese Anlage mieten könnten, beantwortete der Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer mit Ja. Die Anlage müsste aber von einem Techniker der Gemeinde betreut werden. ske