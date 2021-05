Keine Anmeldung mehr notwendig

Brühl/Ketsch. Mit der ganzen Kirchengemeinde, wieder in Gemeinschaft Gottesdienste feiern zu können – darauf freut sich nicht nur der katholische Pfarrer Erwin Bertsch. Die weiter sinkenden Inzidenzzahlen erlaubten es nun – entgegen der bisherigen Ankündigung – zu den Gottesdiensten in den Kirchen ohne Anmeldung einzuladen.

Weiterhin gelte aber Maskenpflicht in den Kirchen, Abstand halten, Desinfektionsmittel nutzen und die Kommunion am Platz erhalten. Vorgegebene Laufwege und gekennzeichnete Sitzplätze sowie getrennte Ein-und Ausgänge seien ebenfalls zu beachten. Der nächste Gottesdienst ist am Samstag, 29. Mai, um 18 Uhr in der Michaelskirche mit Pfarrer i. R. Walter Sauer. Am Mittwoch, 2. Juni, wird ab 18 Uhr in der Schutzengelkirche die Messe zum Vorabend von Fronleichnam gefeiert. mf