Keine Cluster in Gemeinde

Brühl. Das Impfen gegen die Corona-Pandemie nimmt zwar langsam Fahrt auf, die Zahl der Infizierten ist aber weiterhin auf hohem Niveau. In Brühl sind Stand 26. April aktuell 45 Personen positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Elf Personen haben sich seit Sonntag neu infiziert. An diesem Tag meldete das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nur 36 Fälle. Das waren zwei weniger als noch am Samstag.

Von einer stetigen Steigung der Fälle kann allerdings nicht die Rede sein – die Zahl schwankt. So waren am vergangenen Freitag beispielsweise 41 aktive Fälle bekannt, am Donnerstag sogar 46.

Wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, gibt es in der Gemeinde keine Cluster. Mit dem Virus infiziert seien Familien und Einzelpersonen. Dass die Fallzahlen allgemein im Rhein-Neckar-Kreis weiter steigen, wird auch beim Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich. Diese erhöhte sich um 6,4 und liegt nun bei 153,6. caz

