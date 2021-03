Brühl. Nachdem der örtliche Corona-Inzidenzwert (7-Tage-Inzidenz) in Brühl die kritische Schwelle von 100 an mehreren Tagen hintereinander überstiegen hat, wird auch die evangelische Kirchengemeinde alle Präsenzgottesdienste ab sofort einstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Wir bedauern es zutiefst, dass wir diesen Schritt zurück nun doch gehen müssen! Aber wie schon zu Weihnachten gilt auch jetzt: Ostern fällt nicht aus! Feiern Sie die Gottesdienste in der Karwoche und am Ostersonntag trotzdem mit uns - nur eben von zu Hause aus. Wie gewohnt werden alle Videos und Podcasts auf der Startseite der Homepage unserer Kirchengemeinde und auf unserem Youtube-Kanal zu finden sein", schreibt die Gemeinde.