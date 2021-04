Keine klaren Cluster erkennbar

Brühl. Wenig erfreulich waren die Zahlen zu Corona, die Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf den Ratstisch legte: Am Sitzungstag verzeichnete die Hufeisengemeinde 45 Infizierte – Ein deutlicher Anstieg, der bei rund 15 000 Einwohnern jedoch kein Grund zu großer Angst böte. Warum das Virus in Brühl gerade so um sich greift, scheint unklar. Es gebe, so der Bürgermeister, bis dato keine klaren Cluster, also Anhäufungen. Die Infektionsfälle beträfen Familien, Paare aber auch Einzelpersonen.

Auf Kurs sei man dagegen beim Testen. Alle Schulkinder würden getestet und auch Eltern von Kindergarten-Kindern bekämen Tests nach Hause, um ihre Kinder testen zu können. Die ganze Woche über, bis auf Sonntag, könnten sich auch die Bürger in der Jahnhalle kostenlos testen lassen. Von montags bis freitags, zwischen 9 und 10 Uhr, sogar ohne Anmeldung. ske