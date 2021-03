Brühl. Aufgrund der Corona-Pandemie hat es auch für die Landtagswahl in der Gemeinde einige Anpassungen gegeben. Für die Wahllokale wurden entsprechende Maßnahmen getroffen, um einen sicheren Wahlsonntag zu gewährleisten. Außerdem gibt es Veränderungen bei den Wahllokalen. Wo die einzelnen Bürger ihre Stimme abgeben können, steht auf der Wahlbenachrichtigung.

AdUnit urban-intext1

Die Stimmberechtigten aus den Wahlbezirke, die ansonsten im Rathaus gewählt haben (03 bis 05), geben ihre Stimme in die Jahnhalle ab. Die Wahlkabinen für die Bezirke 11 und 12, die sich bislang immer im Obergeschoss der Rohrhofschule befunden haben, werden, genauso wie die des Wahlbezirks 13, die bislang im evangelischen Kindergarten in der Kaiserstraße standen, in die Sporthalle des SV Rohrhof umziehen.

Die beiden Hallen, in denen nun gewählt wird, sind auch barrierefrei erreichbar, ebenso wie die Wahllokale im katholischen Pfarrzentrum (Bezirk 01 und 02), im Pavillon der Schillerschule (07 bis 08) und teilweise im Gemeindekindergarten Nibelungenstraße – dort ist der Raum für den Wahlbezirk 14 rollstuhlgerecht, der für den Bezirk 15 nicht. Und auch die beiden verbliebenen Wahllokale in der Grundschule Rohrhof (09 und 10) sind nicht barrierefrei zu erreichen.

An diesem Freitag, 12. März, können beim Wahlamt im Rathaus noch bis 18 Uhr Wahlscheine beantragt werden. Am Samstag ist dies von 10 bis 12 Uhr möglich. Am Wahltag können Briefwahlunterlagen noch bis 15 Uhr ausgestellt werden. Derjenige, der für Dritte Briefwahlunterlagen beantragen oder abholen will, benötigt eine schriftliche Vollmacht. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Wahlberechtigten haben nur eine Stimme, die einem der aufgeführten Kandidaten im Wahlkreis gegeben wird. ras