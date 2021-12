Keine Musik in den Adventswochen

Brühl. Die Weihnachtszeit hat ihren eigenen Klang. An Musik kommt man in dieser Zeit einfach nicht vorbei, denn überall erklingen weihnachtliche Lieder. Oft genügen schon die ersten bekannten Töne eines Weihnachtsliedes, um Erinnerungen an die eigene kindliche Vorfreude zu wecken und Weihnachtsstimmung zu erzeugen.

Seit Jahren ist es Tradition, dass der evangelische Bläserkreis im Advent die Melodien zum Leben erweckt.

Doch das für den Sonntag, 12. Dezember, geplante Konzert des Bläserkreises in der Schutzengelkirche in Brühl könne wegen der aktuellen Corona-Lage leider nicht stattfinden, betonen die Verantwortlichen. Die Bläser und ihre Leiterin Heike Wagner sowie die Solisten Eva Mensch und Stefan Göttelmann bedauern dies, wie es heißt, sehr und hoffen auf ein Konzert im nächsten Frühjahr. zg/ras