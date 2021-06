Keine Panik wegen einzelner Tigermücken in Brühl

Brühl. Diese Frage beschäftigt die Christenheit schon seit Menschengedenken: Warum hat Noah die zwei Stechmücken nicht einfach erschlagen? Mit ihren Nachfahren haben sich die Einwohner der Oberrheinregion seitdem herumzuschlagen. Die Stechmücke kann nämlich schon in einem Jahr mehrere Generationen von Nachkommen mit enormen Populationszahlen erzeugen. In der Nähe der Brutstätten selbst kann dabei der Bedarf an Blut zumeist nicht gedeckt werden, was zu Wanderungsbewegungen führt, die massive Vorkommen in einer Entfernung von bis zu 30 Kilometern vom Schlupfort möglich machen, was im dicht besiedelten Gebiet des Oberrheins zu erheblichen Belästigungen der Bevölkerung führt.

Zugleich stellen die Auwaldlandschaften, die Uferdeiche und Überschwemmungsgebiete bei den sommerlichen Temperaturen nach den Mai-Hochwassern eine ideale Brutstätte für die Blutsauger dar. Nicht ohne Grund wurden im Kaiserreich die Kolonialtruppen in der Region zwischen Mannheim und Karlsruhe ausgebildet – sie kamen in deutschen Landen dem Platz an der Sonne, also den Tropen, am nächsten. Damals war auch noch die beim Schnakenstich übertragene Malaria in Nordbaden allgegenwärtig.

Bekämpfung zeigt Erfolge

Inzwischen geht man gegen die Plagegeister gezielt vor, auch wenn Malaria längst gebannt scheint. Seit Mitte März sind die Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in den versumpften Wäldern der Oberrheinregion unterwegs, berichtet Xenia Augsten, Pressereferentin der Aktionsgemeinschaft im Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits der Mai sei für die Schnakenbekämpfer ein arbeitsreicher Monat gewesen, denn insgesamt gab es fünf kleinere Hochwasserwellen, die teils dicht aufeinanderfolgten, wie Augsten bilanziert.

Erschwerend seien zum Pfingstwochenende auch starke Windböen hinzugekommen, die teilweise zum Abbruch der Helikopterflüge führten – das wirkt sich mit einigen Wochen Verzögerung nun aus. „Dennoch kann von einer, für die schlechte Ausgangslage, insgesamt erfolgreichen Bekämpfung gesprochen werden“, bilanziert sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Frühsommer brachte viel Arbeit

Lokal könne es dennoch vereinzelt zu Stichbelästigungen kommen – und davon können die Brühler derzeit ein Lied singen. Diese Probleme entstammen laut Kabs meist aus unbekämpften Gebieten in denen die Larvendichte nicht den notwendigen Schwellenwert für eine Behandlung erreichte. Diese fünf bis zehn Prozent ausgeflogener Stechmücken summierten sich allerdings spürbar – wenngleich die Zahlen der Schnaken im Vergleich zur Nichtbekämpfung minimal sind.

Durch die nun wieder hohen Temperaturen wird laut Augsten die Stechaktivität und das Wanderverhalten der Schnaken rund um Brühl erhöht – das werde für die nächsten Tage noch stärker spürbar sein. Bei den nun in den Siedlungen auftretenden Stechmücken muss es sich jedoch nicht nur um Auwald-Stechmücken, die Rheinschnaken, handeln, berichtet Augsten. Stattdessen haben auch Stechmücken aus ortsnahen Waldgebieten oder urbane Stechmücken wie die Große Hausmücke von den langanhaltenden Niederschlägen profitiert.

Gleichwohl sei die großangelegte Bekämpfungsaktion mit Trupps zu Fuß und Helikoptern vergangene Woche zunächst abgeschlossen worden, fasst die Pressesprecherin die Kabs-Aktivitäten zusammen. Dennoch gebe es in den nächsten Tagen immer wieder Kontrollen, wie viele Schnaken unterwegs seien. Entsprechend würde dann der Bekämpfungseinsatz laufen. Für die kommende Woche erwarten die Experten nämlich eine neue Welle der Schnakenplage, der man dann entsprechend begegnen wolle.

Doch Augsten hat einen gewissen Trost für all diejenigen, die derzeit bei Freiluftaktivitäten gestochen werden. „Wir haben die Zahl der fliegenden Schaken auf fünf bis zehn Prozent im Vergleich zur Situation ohne Bekämpfung durch unsere Team reduzieren können“, antwortet sie auf entsprechende Nachfrage.

Tropische Gefahr nicht erkennbar

Was die Tigermücke angeht, die vor allem in kleinen Wasserflächen in Gärten ihre Brut züchtet, sagt sie, dass es sich bei diesem Eindringling um eine ziemlich aggressive Stechmücke handele. Sie steche nicht nur in der Dämmerung, sondern auch tagsüber. Die Asiatische Tigermücke könne unter Umständen zudem eine ganze Reihe von Krankheitserregern übertragen, zum Beispiel das Chikungunya- und das Dengue-Virus.

Dafür müsste sie laut Austen aber in der Regel allerdings erstmal jemanden stechen, der das Virus im Blut habe – zum Beispiel einen infizierten Reiserückkehrer. Die liefen in Brühl allerdings nicht zu Hunderten herum – schon gar nicht jetzt in der Corona-Pandemie, meint sie. Dann muss es meist noch über längere Zeit warm genug sein, damit sich die Viren auch in der Stechmücke vermehren könnten – das sei allerdings bei den derzeit sommerlichen Gradzahlen theoretisch schon möglich. Deshalb habe man das Thema im Blick und wolle sofort reagieren.

Nach Auskunft des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin wurden bei Asiatischen Tigermücken in Deutschland noch nie solche tropischen Erreger nachgewiesen. Man müsse derzeit also keine Angst haben, dass die Mückenstiche eine entsprechende Gefahr bergen, so die Kabs-Sprecherin.