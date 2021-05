Kilometer per Rad sammeln

Brühl. Zum Auftakt der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck die Bevölkerung am Sonntag, 13. Juni, zu einer Auftaktradtour ein. Start ist um 10.30 Uhr am Rathaus. Die Route führt in Richtung Rohrhof, dann zwischen den Anglerseen am Rhein entlang. Endpunkt wird diesmal beim Reitverein sein. Dort erwartet die Radler ein kleiner Imbiss. Am Ziel der Radtour werden die Radelnden außerdem vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) erwartet, der dort zu einem Radcheck einlädt und für Informationen bereitsteht.

Die Gemeinde weist darauf hin, an FFP2- oder medizinische Masken zu denken, welche zwar nicht beim Fahrradfahren, aber zu Beginn am Rathaus und an den Ständen bei den Reitern zu tragen seien. Die Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie seien ebenfalls zu beachten.

In diesem Jahr findet die internationale Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses zum 14. Mal statt, bei dem erneut die fahrradaktivsten Kommunen gesucht und ausgezeichnet werden. Ziel ist es, innerhalb des Aktionszeitraums vom 12. Juni bis 2. Juli möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln und zu melden. zg

Info: Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender, zu Ergebnissen und vielem anderen mehr unter www.stadtradeln.de

