Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Filmprojekt - „Friends of Art“ dreht mit Kindern einen Science-Fiction-Streifen / Anleihen von „Stargate“ und „Zurück in die Zukunft“ Kinder in Brühl drehen Film

Sie machen nicht aus der Mücke den Elefanten, sondern aus dem großen Ast eine Rheinschnake. Die jungen Kunstschaffenden (v. l.) Tim, Damiano, Melina, Riccardo, Emil, Bela, Lisa, Sesia, Timo und Michael Fuchs präsentieren die mutierte Rheinschnake, die eigens für das Filmprojekt entworfen wurde. © Widdrat