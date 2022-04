Kinder lernen Zug um Zug

Brühl. Schach ist ein komplexes Spiel, das man auf den ersten Blick nicht mit Kindergartenkindern in Verbindung bringen möchte. Doch selbst die Jüngsten sind vom königlichen Spiel begeistert und erfahren damit schon sehr früh Möglichkeiten, Konzentration und vorausschauendes Denken zu schulen, ist Matthias Kramer von den Brühler Schachfreunden überzeugt – beides helfe ihnen über das Spiel hinaus später im Lebensalltag zu gewinnen.

Und so freute sich der Verein sehr, als seitens des Hauses der Kinder die Anfrage kam, ob man nicht eine Kooperation eingehen könnte. „Da waren wir sofort begeistert“, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Es ging zunächst darum, den Kindern die Bretter und Figuren für das königliche Spiel zur Verfügung zu stellen. „Wir erhalten beides regelmäßig aus dem Nachlass von einst begeisterten Schachspielern, doch leider entsprechen diese Bretter und Figuren nicht immer den Vorgaben unseres Dachverbandes für den Turniersport“, erklärt er. „Da freut es uns, wenn wir diese zumeist hochwertigen Spielfiguren sinnvoll zur Verfügung stellen können“, meint Kramer.

Und so dürfen sich die Jungen und Mädchen aus dem Haus der Kinder jetzt über ein Schachbrett mit schönen Figuren freuen, die aus dem Nachlass eines Brühlers stammen. Dazu kommen noch mehrere Bretter mit Bauern, Läufern, Türmen und Königen, die nicht mehr dem aktuellen Sportstandard entsprechen, aber dennoch in Topzustand sind. „Wir können so unseren Sport bei den Kindern populär machen“, ist der Vorsitzende der Schachfreunde Brühl überzeugt.

„Vielleicht können wir so auch einige Talente für unseren Verein finden“, blickt er bereits in die Zukunft. Denn Schach ist beliebt, wenn es um die Erforschung von Spitzenleistungen geht. Es gibt einen übersichtlichen Satz von Regeln, der ein unendliches Feld von Möglichkeiten eröffnet. Praktisch jeder kann also anfangen, Schach zu spielen. Doch wer es meisterhaft beherrschen will, braucht ein umfassendes Wissen und ein Gespür für Taktik und Strategie. Und so ist der Verein auch gern bereit, die Kinder durch erfahrene Schachspieler zu schulen – „das wäre im Bereich eine Kooperation sicher ein interessanter Aspekt“. ras