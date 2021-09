Kinder starten in Unterrichtsalltag

Brühl. Auch die schönsten Ferien haben irgendwann einmal ein Ende und die Schule beginnt wieder. Der Unterricht für die Klassen zwei bis vier in der Jahngrundschule beginnt an diesem Montag, 13. September. Die vierten Klassen haben dann Unterricht von 8 bis 12 Uhr, die dritten Klassen von 8.15 bis 12.15 Uhr und die zweiten Klassen von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Für die Klassenstufen zwei bis vier in der Schillerschule beginnt der Unterricht an diesem Montag, 13. September, um 8.40 Uhr und geht dann bis 12.20 Uhr. Die Kinder sollen sich in bekannter Form auf ihrer Klassenlinie aufstellen und werden von der Klassenleitung abgeholt.

Für die Erstklässler beginnt der Einstieg in den neuen Lebensabschnitt in beiden Grundschulen erst am Samstag, 18. September, mit den jeweiligen Einschulungsfeiern. ras