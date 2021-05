Kinderbildungszentrum Schillerschule wird mit 2,5 Millionen Euro gefördert

Brühl. Im Haushaltsausschuss des Bundestages wurde beschlossen, dass die Gemeinde für den Neubau des Kinderbildungszentrums an der Schillerschule 2,5 Millionen Euro bekommt. „Eine tolle Nachricht, dass das geklappt hat“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Seit 2018 plant die Gemeinde nach der Schließung der örtlichen Werkrealschule beim Kinderbildungszentrum einen Anbau für dieses Betreuungsangebot an die Schiller-Grundschule.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding habe sich mit seinem Kollegen Martin Gerster für die Förderung stark gemacht, erklärt er. Auch die SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim freut sich über den Erfolg. „Hier soll der Hort für die Schillerschule untergebracht werden, damit notwendige Gruppen- und Nutzräume wie auch eine Mensa mit Ess- und Veranstaltungsbereich entstehen“, so Yildirim. Dies sei wichtig, da immer mehr Räume für die außerschulische Kinderbetreuung notwendig würden und das bestehende Hortgebäude längst nicht mehr ausreiche.

Mit dem „Kinderbildungszentrum Schillerschule“ will die Gemeinde bei steigenden Kinderzahlen der ebenfalls steigenden Nachfrage nach Hortplätzen gerecht werden. Die Mittel werden aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugewiesen, so das CDU-Parlamentsmitglied Olaf Gutting.

„Der Antrag der Gemeinde wurde schon 2020 gestellt und vom haushaltspolitischen Sprecher der Union, Eckhardt Rehberg, und mir unterstützt, kam aber in einer ersten Förderrunde nicht zum Zuge. Deshalb habe ich mich seit Wochen intensiv beim Haushaltsausschuss dafür eingesetzt,“, so Gutting in einer ersten Stellungnahme.

Mit dem Bundessanierungsprogramm werden die bauliche Sanierung und der Ausbau von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur gefördert. Es soll sich dabei um Projekte mit deutlichen stadtentwicklungspolitischen Impulsen für die Gemeinde sowie regionaler oder überregionaler Wirkung handeln, so Yildirim.