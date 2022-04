Kinderkreuzweg in Brühl mit einem König ohne Krone

Brühl. Bei strahlendem Sonnenschein feierte eine große Kinderschar und ihre Eltern den Kinderkreuzweg an Karfreitag in und um die Schutzengelkirche in Brühl. Gemeindereferentin Nathalie Wunderling begrüßte und leitete die Feier, bei der die Passion Jesu im Mittelpunkt stand.

Die einzelnen Szenen der Leidensgeschichte wurden von Mitgliedern des Familiengottesdienstkreises in eindrucksvoller Weise gespielt. In die Hauptrolle des Jesus schlüpfte ganz spontan Lara Gaisbauer, da die ursprüngliche Besetzung kurzfristig ausfiel. Nach dem Abendmahl, das in der Kirche dargestellt wurde, zogen alle in einer Prozession um das Gotteshaus.

Lara Gaisbauer schlüpft in die Rolle von Jesus und trägt das Kreuz. © Wunderling

Die Verhaftung im Garten Getsemani fand auf den Stufen des Pfarrzentrums statt. Die Verurteilung durch Pilatus und Jesu Weg mit dem Kreuz folgten. Wieder in der Kirche wurde vorgelesen, wie Jesus den qualvollen Tod am Kreuz starb.

Mit bunten Blumen wurde das triste Holzkreuz nach und nach zu einem Zeichen des nahenden Osterfestes. Musikalisch gestaltete der kleine Kinderchor unter der Leitung von Moni Zorn, Doris Siebert und Sandra Butz die Feier mit. „Ein König ohne Krone“, sangen die Kinder aus ganzem Herzen. Jesus hat den Menschen durch seinen Tod am Kreuz seine Liebe geschenkt. So hat der traurige Karfreitag doch eine frohe Botschaft parat. hw

