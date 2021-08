Kinderräder sind gefragt

Brühl. Die karitative Fahrradwerkstatt im Pavillonkeller, die wöchentlich Räder für Bedürftige bietet, ist wegen der Urlaubszeit vom Donnerstag, 12. August, bis Donnerstag, 26. August, geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der ehrenamtlichen Schrauber.

Ab Donnerstag, 2. September, können wieder fertiggestellte Herrenräder, Damenräder und Mountainbikes an die Bevölkerung abgegeben werden. Wegen erhöhter Nachfrage besteht in der Werkstatt an Jugend- und Kinderräder noch Bedarf, diese können nach der Pause zu den Öffnungszeiten vorbeigebracht werden, die sind jeweils donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr.

Wegen der Auflagen zur Pandemie sind nach vor die Hygienevorschriften wie Abstandsregeln, Mund-Nase-Masken und zeitlich versetzte Besuche mit Voranmeldung bei Klaus Triebskorn, Telefon 06202/7 48 59, oder Hermann Scheuler, Telefon 06202/70 27 30, zu beachten.

Die Werkstatt befindet sich im Keller des Schillerschulpavillons, Eingang bei den Aquarienfreunden in der Nähe des Steffi-Graf Parks. An der Außentüre ist eine Klingel angebracht. Dort werden Besucher Sie abgeholt. kt

