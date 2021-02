Brühl. Die evangelische Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch war am Sonntagmorgen sichtlich überrascht vom – für Corona-Verhältnisse – „großen Bahnhof“, der ihr zum Abschied aus der Hufeisengemeinde im Gemeindezentrum bereitet wurde. Trotz der strikt begrenzten Teilnehmerzahl und vielen Grüßen, die nur per Video eingespielt werden konnten, war ihre feierliche Entpflichtung aus der seelsorgerischen Tätigkeit in Brühl eindrücklich von Emotionen und Herzlichkeit geprägt. Die beliebte Pfarrerin wird nach fast zehn Jahren in der Hufeisengemeinde in Kürze ihren Dienst in Pforzheim antreten (wir berichteten).

„In den zehn Jahren, die du hier tätig warst, ist in der Gemeinde so viel Gutes gewachsen“, bilanzierte ihr Brühler Amtskollege Marcel Demal. Hundhausen-Hübsch habe die Kirchengemeinde mitgestaltet und maßgeblich geprägt, sie habe Menschen – nicht nur evangelische – in allen Lebenslagen auf ihrem Weg begleitet. „Wenn nun dein Dienst bei uns endet, ist das ein einschneidender Tag für uns, man kann schon sagen eine Zäsur für unsere Gemeinde“, betonte Demal. Dieser Tag sei geprägt von unterschiedlichen Gefühlen: „Wehmut wegen des Abschieds, Anspannung und Unsicherheit, wie es weitergehen könnte, aber auch vom Gefühl ganz besonders empfundener Dankbarkeit.“ Jetzt gelte es, neue Aufgaben anzugehen – auch für die Gemeinde wird es weitergehen, brachte Demal im Zusammenhang mit den Worten Zuversicht und Mut ins Spiel.

Freud und Leid geteilt

Schuldekanin Christine Wolf nahm die Entpflichtung von Hundhausen-Hübsch vor. Zuvor ging sie aber noch einmal in einer Würdigung auf das vergangene Jahrzehnt der seelsorgerischen Tätigkeit ein, in der die Pfarrerin „ganz intensiv mit den Menschen gelebt, Freud und Leid geteilt hat“. Die Schuldekanin brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, was alles in dieser Zeit gut gelungen sei, welche guten Beziehungen über die Kirchengemeinde hinweg zu anderen evangelischen Gruppen, aber auch in der Ökumene und zur politischen Gemeinde entstanden seien.

„Da tut ein Abschied weh. Wir werden dich vermissen, deine Einsatzbereitschaft, die Kollegialität, Freundlichkeit und dein frohes Wesen“. Hundhausen-Hübsch habe während ihres segensreichen Wirkens immer lautstark und hörbar über Gottes Wirken gesprochen, „Danke, dass du dich im Amt mit ganzem Herzen und Seele hingegeben hast und für die Menschen da gewesen bist, um den gemeinsamen Weg mit uns zu gehen. Doch Wege treffen sich, Wege trennen sich“, so die Schuldekanin. „Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute.“ Dann wurde mit einem Segen und Glockengeläut die evangelische Pfarrerin aus ihrem Dienst in der Brühler Kirchengemeinde entpflichtet.

Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Christine Jakob, stellte das große Engagement, den Ideenreichtum, die Kreativität und das Herzblut heraus, das Hundhausen-Hübsch in ihre Arbeit habe einfließen lassen. Bei den Predigten habe man immer gespürt, wie viele Gedanken sie sich gemacht habe, wie die Worte sehr bewusst gewählt worden seien. Hundhausen-Hübsch habe immer für die Dinge, die ihr am Herzen lagen, gekämpft – aber nicht nur dafür. Sie erinnerte an viele Stationen des gemeinsamen Weges, auch an die Zeit, als die zweite Pfarrstelle längere Zeit unbesetzt war und sie für zwei habe arbeiten müssen.

Sie kämpfte mit den Tränen

„Ich bin platt“, dankte Almut Hundhausen-Hübsch – sichtlich mit den Tränen kämpfend – für den bewegenden Abschied. Sie freue sich auf den neuen Lebensabschnitt, auch wenn der einen traurigen Abschied bedeute. „Ich wünsche mir, dass ihr so weitermacht, ihr seid toll“, urteilte sie. Kirche sei absolut kein alter Zopf, meinte Hundhausen-Hübsch, „und das merkt man an Menschen wie euch“.

Zum Abschied der Pfarrerin waren neben Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dem katholischen Pfarrer Erwin Bertsch, Owwerkerweborscht Wolfgang Reffert und dem Sprecher der Kerweborscht Wolfram Gothe – immerhin gehörte Hundhausen-Hübsch diesem Kreis als bislang einzige Frau an – auch jeweils ein Vertreter der verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde gekommen. Wegen Corona wurde allerdings auf Grußworte und einen anschließenden Empfang verzichtet.

