Kirche ist das, was der Gläubige daraus macht

Brühl/Ketsch. „Manchmal übersehen wir das wirklich Wesentliche des Augenblicks. Manchmal treffen Worte tief und inspirieren – mit Gott als Gesprächspartner, wenn wir glauben, allein das Maß setzen zu müssen.“ Der geistliche Impuls zu Beginn der Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderates von Salvatore Scalia hielt die Realität des Alltags vor Augen und lässt sich jeden darin wiederfinden.

Die Mitglieder des Gremiums befassten sich in ihrer jüngsten Sitzung unter anderem auch mit dem Rückblick auf die Gemeindeversammlungen im März in Brühl und Anfang April in Ketsch. Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür erläuterte nochmals Sinn und Gedanken dazu. Die Mitglieder der Kirchengemeinde waren eingeladen zu Mitsprache und Teilhabe, es sollte Werbung zur Mitarbeit und aktivem Einbringen ins kirchliche Leben sein. Die Resonanz dazu hätte um einiges besser sein können, so das Fazit der Sitzung. Die Pfarrgemeinderäte machen sich deshalb Gedanken, was aus den Veranstaltungen als positiv zu werten ist und was verbessert werden könnte.

Blick auf den Zeitgeist

„Seid Kirche – geht damit nach draußen, unter die Menschen“, lautete unterdessen der Impuls von Lars Castelluci. Der SPD-Bundestagsabgeordnete habe zu Beginn der jeweiligen Versammlungen Spuren besonders bei den Räten hinterlassen, resümierte das Gremium.

Bemerkenswert waren auch die Podiumsdiskussionen mit Blick auf den Zeitgeist. Warum selbst aus den kirchlichen Gruppierungen die Teilnehmer fehlten, versuchen die Pfarrgemeinderäte herauszufinden. Um aktive Mitarbeit in Gemeindeteams soll weiterhin geworben werden. „Ein jeder mit seinen Begabungen und was ihm wichtig ist für ein lebendiges Kirchengemeindeleben der Zukunft“, schreibt der Pfarrgemeinderat in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Zur „Kirchenentwicklung 2030“ berichtete Sigrun Gaa-de Mür von der diözesanen Sitzung im März dieses Jahres. Wie der Zusammenschluss in große Kirchengemeinden funktionieren soll und Kirche in der Gesellschaft präsent bleibt, seien unterdessen die Themen der Diözesanversammlung. Ein großer Verwaltungskreis macht sich dazu vielfältige Gedanken. In reger Diskussion gaben die Räte zu bedenken, Seelsorge und damit die Menschen der Gemeinden ob dem großen Zeitvolumen des Managements nicht zu sehr in den Hintergrund geraten zu lassen.

Für die „KulturKircheKetsch“ berichtete Oliver Brinkmann über weiteren Zuwachs in der Gruppe, machte Werbung für das Konzert mit den „Magic Gospel Voices“ am Sonntag, 22. Mai, in St. Sebastian in Ketsch und für den Youtube-Kanal „KKK“, der nun mit ersten Inhalten gefüllt ist. Der Link dazu lässt sich über die Homepage der Kirchengemeinde abrufen.

Die Einladung, gemeinsam das Haus Berthildis in Mönchzell zu besuchen, gab Marianne Faulhaber an die Räte weiter. Unter den möglichen Terminen Ende August bis Mitte Oktober soll ein für möglichst viele Ratsmitglieder passender Ausflugszeitpunkt gefunden werden – inklusive Familien.

Fronleichnamsfest besuchen

Einen „Foodsharing-Schrank“ soll es demnächst neben St. Sebastian in Ketsch geben, berichtete Sigrun Gaa-de Mür zudem im Verlauf der Sitzung.

Zum Abschluss des Treffens lud Gerhard Zirnstein aus den Reihen der Sitzungsbesucher zum Fronleichnamsfest in Brühl ein. Traditionell wird die Feierlichkeit mit Prozession und gemeinsamem Mittagessen gestaltet und bietet damit „eine schöne Gelegenheit, das kirchliche Gemeindeleben zu feiern“, wirbt wiederum der Pfarrgemeinderat. mf/zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.kath-bruehl-ketsch.de