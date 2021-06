Klarinette komplett vergeben

Brühl. Das Musizieren verbindet Generationen: Das zeigt sich auch immer wieder bei der Bläserakademie. Doch will man dort nicht nur auf musikalischen Nachwuchs aus den eigenen Reihen warten, sondern betreibt eine konsequente Nachwuchsförderung und Talentsichtung in zahlreichen Kooperationsschulen. Durch die Pandemie sind nun bereits zwei Talentjahrgänge weggebrochen beziehungsweise nicht gestartet worden. „Der Nachwuchs ist in Gefahr“, sagt Vorsitzender Stephan Schulz, „Die dafür angeschafften Instrumente lagern ungenutzt und brennen auf neue Musikerinnen und Musiker“.

AdUnit urban-intext1

Um dem zu begegnen, geht die Bläserakademie einen ganz neuen Weg und bietet Interessierten zehn Plätze für kostenfreien Online- beziehungsweise Präsenzunterricht, um ein Instrument der Wahl kennenzulernen. Dieses wird dabei übrigens auch kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Insgesamt sechs Unterrichtsstunden sind pro Interessent möglich. „Das Angebot wird ordentlich angenommen“, berichtet der Vorsitzende Stephan Schulz. Klarinette und Fagott seien bereits komplett ausgebucht. Es gibt aber noch Unterrichtsplätze für Trompete, Euphonium/Posaune, Querflöte, Tuba, Waldhorn, Oboe und Schlagwerk. Der Schnupperunterricht für die einzelnen Instrumente erfolgt nach Terminabsprache bei erfahrenen Musikern des Musikvereins Bläserakademie. zg/ras

Info: Bewerbung an bewerbung@bruehler-blaserakademie.de oder Stephan Schulz, Telefon 0170/3 17 72 28.

AdUnit urban-intext2