Kleines Fischerfest

Brühl. Ein kleines, aber feines Fischerfest kündigen die Verantwortlichen des Angelsportvereins 1965 Brühl an. Am Sonntag, 3. Juli, findet ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände am Weidweg die gesellige Veranstaltung mit Ehrung des neuen Fischerkönigs statt.

„Wir freuen uns, nach einer langen Pause wieder unsere Fischspezialitäten offerieren zu können“, erklärt Vorsitzender Stefan Schäfer. Gebackener Zander oder Seehecht, Kartoffelsalat, Hering und Lachsbrötchen sowie Kaffee und Kuchen werden auf dem Areal des Vereins angeboten. Nachmittags ab 15 Uhr finden im Kreise der befreundeten Vereine die Ehrungen des neuen Fischeradels statt.

Es werden seitens des Vereins noch Helfer für das Fest gesucht, die sich in die im Fischerheim ausliegenden Listen eintragen können. ahe

