Klimaschutz im Zentrum

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr in der Festhalle statt. Den Einstieg in die Tagesordnung bildet der Bericht zum Abschluss der überörtlichen Prüfung der Haushaltsjahre 2015 bis 2019, die von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchgeführt wurde.

Danach besprechen die Ratsmitglieder die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und dessen Kommunen und die Umsetzung der Maßnahme „Brühler Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz“ des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde.

Zwei Vereine bilden dann die weiteren Schwerpunkte. So gibt es einen Antrag des Sportvereins Rohrhof auf Bezuschussung der Erneuerung der Magnetventile zur Regnersteuerung und eines Zuschusses zur Einrichtung eines Umkleideraumes. Der Reit- und Pferdesportverein beantragt einen Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Traktors.

Nachdem Elke Schwenzer (FW) für den Gemeinderat verpflichtet wurde, steht nun die Neubesetzung mehrerer Ausschüsse an.

Für Besucher der Sitzung gibt es 24 Plätze. Eine Anmeldung dafür muss bis zum Sitzungstag, 12 Uhr, bei der Rathauspforte vorgenommen werden. Es gelten 3G-Regel und Maskenpflicht für die Besucher. ras

Info: Anmeldung an der Rathaus- pforte, Telefon 06202/2 00 30.

