Klimaschutz: Treffen und Infostand in Brühl

Brühl. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien in der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz findet am Donnerstag, 12. Januar, um 17.30 Uhr im Rathaus statt. Alle interessierten Einwohner aus Brühl und Rohrhof sind dazu eingeladen, bei diesen Treffen aktiv am Klimaschutz mitzuarbeiten und sich zum Thema „Gemeinsam nachhaltigen Klimaschutz gestalten“ in den Arbeitsgruppen zu engagieren.

Die Gruppe Erneuerbare Energie in der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz wird am Freitag, 13. Januar, von 17 bis 18 Uhr mit einem Infostand zum Thema Photovoltaik-Anlagen beziehungsweise Balkonkraftwerke in der Gemeindebücherei präsent sein. Interessierte können sich dort zum Thema informieren und sogar ein Balkonkraftwerk direkt vor Ort besichtigen.

Weitere Informationen gibt die kommunale Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls, Telefon 06202/20 03 96.