Um es gleich festzumachen. Was in Brühl im Rahmen des Workshops für das Klimaschutz- und Energieleitbild an Ideen zusammenkam, kann sich sehen lassen. Die vier Mitarbeiter des Beratungsunternehmens „Château Louis“ aus Ludwigsburg hatten jedenfalls viel damit zu tun, die Ideen und Vorstellungen der Bürger auf Papier zu bekommen.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es im Kelch der

...