Körpermythen enttarnt

Hallo Kinder! Ich war neulich mit Elli Ente unterwegs und musste plötzlich pupsen. Es ist mir jetzt noch peinlich, denn natürlich hörte es Elli. Doch sie meinte, es wäre okay, denn wenn man seine Blähungen zurückhalten würde, dann wäre das ungesund. Ich fand es ja lieb von ihr, dass sie das gesagt hat, aber ich habe mich dann schlau gemacht, ob das überhaupt stimmt. Und was soll ich sagen – wenn man Blähungen zurückhält, kann das zwar unangenehm sein, aber langfristig schaden tut es nicht. Da war ich ganz beruhigt, denn wenn ganz viele Leute um einen rum sind, dann traut man sich ja nicht wirklich, laut zu pupsen, sonst lachen vielleicht alle. Dann habe ich gedacht, ich schaue gleich noch bei anderen Körpermythen nach. Bestimmt haben eure Eltern euch schon einmal gesagt, ihr sollt nicht schielen, weil die Augen sonst so stehen bleiben könnten, oder? Beim nächsten Mal könnt ihr ihnen antworten, dass das nicht stimmt. Es schadet nicht, es ist höchstens anstrengend für eure Augenmuskulatur. Und wie ist das, wenn man einen Kaugummi verschluckt? Nun ja, solange ihr keine drei Packungen auf einmal verschluckt, sollte nichts passieren. Die Teile des Kaugummis, die unser Körper verdauen kann, werden einfach verdaut – Zucker und manche Aromen zum Beispiel. Der andere Rest, den man nicht verdauen kann, wandert vom Magen weiter in den Dünndarm und von dort in den Dickdarm, bevor er dann . . . na ja, ihr wisst schon – in der Kloschüssel landet. Und vielleicht müsst ihr dann ja davon pupsen. Das könnt ihr laut tun – müsst es aber nicht.

