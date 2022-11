Köstlicher Start in den Tag

Ein ausgewogenes Frühstück ist für einen guten Start in den Schultag ganz besonders wichtig. Werden die in der Nacht geleerten Energie- und Nährstoffspeicher am Morgen nicht angemessen wieder aufgefüllt, geht dies auf Kosten von Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Kinder reagieren gereizt, sind nervös und unkonzentriert. Dennoch kommt in Deutschland jedes vierte Schulkind ohne diese Basis in

...