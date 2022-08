Kollerfähre Brühl nimmt den Betrieb wieder auf

Brühl. Nachdem die Kollerfähre bei Brühl Anfang August wegen Niedrigwassers den Betrieb einstellen musste, gibt es nun Entwarnung: Am Mittwoch, 24. August, geht der Fährbetrieb zur Kollerinsel wieder los. Das erklärte am Montag Dr. Johann-Christoph Woltag vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

Die Fähre benötigen einen Pegelstand von dauerhaft 2,20 Meter heißt es dort weiter. Am Montagnachmittag liegt der für die Kollerfähre maßgebliche Pegelstand des Rheins bei Speyer bei rund 3,04 Metern.

