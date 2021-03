Brühl. Der Pendeldienst der Kollerfähre wird wieder aufgenommen. Ab diesem Mittwoch,17. März, bis Ende Oktober verkehrt die Kollerfähre zwischen dem rechts- und dem linksrheinischen Gemarkungsteil von Brühl. Während der Hauptsaison – das ist von Anfang April bis Ende September– setzt der Fährmann von 10 bis 19.30 Uhr über. In der Vor- beziehungsweise der Nachsaison sind die Betriebszeiten der Kollerfähre von 10.30 bis 15 Uhr. Je nach Witterung wird an ausgewählten Tagen der Fährbetrieb in den Abendstunden auch spontan verlängert, heißt es in einer Pressemitteilung.

