Kommunales Wohnhaus in Brühl wird wohl größer als geplant

Brühl. Fünf Wohnblocks sollen auf dem Areal zwischen Fichtestraße und Albert-Einstein-Straße entstehen. So sieht es die bisherige Planung vor. Vier der Mehrfamilienhäuser werden in Holzbauweise von der Stiftung Schönau, der früheren Pflege Schönau errichtet werden. Das fünfte Gebäude soll ein Gemeindewohnhaus werden. An diesem Montag, 21. Juni, soll nun im Gemeinderat über die aktuelle Planung des Hauses entschieden werden, die – bei positivem Votum der Bürgervertreter – immerhin die Grundlage für den Bauantrag werden dürfte.

Vom Prinzip her hat sich nicht viel seit der ersten Vorplanung verändert, die bereits im Januar auf der Tagesordnung des Gemeinderates gestanden hatte. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte sich der Rat im Zusammenhang mit einer Machbarkeitsstudie mehrheitlich über das moderne Erscheinungsbild des ersten Planungsentwurfs gefreut. Da das Haus in der direkten Reihe neben den Vorzeigeobjekten der Stiftung befinde, wolle man dem ebenfalls etwas architektonisch Ansprechendes hinzugesellen, hieß es damals.

Das Planungsbüro wurde allerdings noch beauftragt, verschiedene Änderungen in die Planung einfließen zu lassen. So wurde das eindrucksvolle, auch als Treffpunkt für die Bewohner vorgesehene gläserne Treppenhaus in der Größe deutlich reduziert. Außerdem sind die ursprünglich an das Gebäude angehängten Balkone in den Gesamtbaukörper integriert worden. Das drei- bis viergeschossige Gebäude werde – so die bisherige Überlegung – insgesamt zwölf Wohnungen unterschiedlicher Größe unter seinem Flachdach vereinen. Und genau diese Größe steht in der Ratssitzung auf dem Programm. Die Wohnungen und Erschließungsflächen sind nämlich allesamt barrierefrei geplant. Die Überarbeitung des Vorentwurfs durch das Architekturbüro Baruccopfeifer hat gezeigt, dass die Wohnungsgrößen um etwa 13 Prozent vergrößert werden müssen, um die Barrierefreiheit tatsächlich zu gewährleisten. Die damit entstandenen Wohnungsgrößen liegen laut Planern aber trotzdem noch im Rahmen der von der L-Bank geförderten Wohnungsgrößen. Durch die Vergrößerung der Wohnfläche steigen auch die zu erwartenden Baukosten um den gleichen Faktor, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Die Gesamtkosten steigen demnach, bei ebenfalls zu berücksichtigenden steigenden Baupreisen von etwa fünf Prozent von 2,7 auf nunmehr rund 3,3 Millionen Euro.

„Trotz der gestiegenen Kosten kann die Gemeinde das Projekt mit Hilfe des gegebenen Kreditermächtigungsrahmens finanzieren“, heißt es dazu aus dem Kämmereiamt. So dürfte der Gemeinderat wohl der Empfehlung seines Technischen Ausschusses folgen, und dem Anwachsen des Projektes zustimmen.

