„Auf mein Bild kommt eine Schildkröte – ich lieb die einfach“, sagt die siebenjährige Sophie und zeigt auf ihr in poppigen Farben grundiertes Bild. Zusammen mit acht anderen Mädchen und einem Jungen nimmt sie am Ferienprojekt der Jugendkunstschule teil, das an diesem Freitag seinen Abschluss findet. Und das schon jetzt knallbunte Bild von Sophie zeigt, dass sie das Thema dieses Kreativangebots

...