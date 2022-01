Kontaktlose Anmeldung

Brühl. Die Anmeldung der Schulanfänger 2022 der Jahnschule sowie die Anmeldung der Hort-und Kernzeitbetreuung findet wegen der Corona-Pandemie kontaktlos statt. Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 geboren wurden, sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Mädchen und Jungen.

Eltern, deren Kinder schulpflichtig werden und im Bezirk der Jahnschule wohnen, erhalten von der Schule – per Post beziehungsweise über die Kindergärten – ein Kuvert mit den hierfür nötigen Anmeldeformularen und Informationen. Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. September 2016 geboren wurden, können ebenfalls als sogenannte „Kann-Kinder“ eingeschult werden. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der Schule in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch, wenn das Kind von der Einschulung 2022 zurückgestellt werden soll. Die Jahnschule ist unter Telefon 06202/7 33 70 und per E-Mail info@jahnschule-bruehl.de erreichbar. zg