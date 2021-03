Brühl. Das Testzentrum in der Jahnsporthalle, das erste kommunale Testzentrum in der Region Schwetzingen, geht in eine neue Phase: Der Bund hat seine Zusage wahrgemacht und finanziert nun für alle Bürger Tests. Das teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. „Über 400 Termine für Bürgertests sind bereits vergeben und wir haben inzwischen zwölf Personen im Team, die fast ununterbrochen in den Öffnungsstunden testen“, sagt Katharina Weidner, Inhaberin der Brühler Perkeo-Apotheke, die das Konzept nun für den Bund und das Land umsetzt.

„So können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben, wenn sie andere treffen, und „unerkannt Positive“ herausfiltern, um Infektionsketten zu unterbrechen“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck über das Engagement des Bundes, und begründet damit auch, warum die Gemeinde der Brühler Apotheke die Räumlichkeiten überlässt. Nachdem es die Landesregierung Baden-Württemberg im Februar ermöglicht hatte, das Kita-Personal, die Lehrkräfte an den Brühler Schulen, Tagesmütter und Tagesväter zu testen und seit dem 3. März auch weitere Personengruppen getestet werden durften, folgt seit vergangenem Montag nun der dritte Schritt, nämlich die vom Bund in der vergangenen Woche avisierten „Schnelltests für alle“.

„Somit kann das Brühler Testzentrum noch mehr kostenfreie Tests machen“, erklärt Dr. Göck. Bisher sei nur ein positiver Fall festgestellt worden. Nur die positiven Fälle würden an das Gesundheitsamt gemeldet, das zunächst Quarantäne und den noch sichereren PCR-Test anordne. „Alle anderen erhalten immerhin einen Nachweis über ihr negatives Testergebnis.“

Inzwischen vereinbaren die meisten ihren Termin unter www.testzentrum-bruehl.de. Da die persönlichen Angaben bereits zu Hause ausgefüllt werden, bleibt der Aufenthalt in der Halle kurz. Das ist auch der Grund, warum die Getesteten die Halle nach dem „Abstrich“ sofort wieder verlassen und ihr Ergebnis eine Viertelstunde später digital zugeleitet erhalten.