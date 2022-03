Kostenloser Busverkehr in Brühl: Es klafft eine Lücke

Es ist eine gute Sache, durch die kostenlosen Tickets den öffentlichen Personennahverkehr im Ort populärer machen zu wollen. Lobenswert, dass die Gemeinde dafür einen recht ordentlichen Betrag in die Hand nimmt. Vielleicht überlegt sich so der eine oder andere, beim Einkauf im Ort den Privatwagen stehen zu lassen und auf den Bus umzusteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Schwetzingen ist ja auch beschlossen worden, im nächsten Jahr beim innerstädtischen Verkehr die Passagiere kostenlos mitzunehmen. Dort dürfte die Nachfrage auch größer als in Brühl sein, weil es ja mehrere Linien durch den Ort gibt, den Stadtbus und damit mehr Haltestellen über die Stadt verteilt.

Was ich aber nicht verstehe: Warum werden die beiden dann kostenlosen Bereiche nicht verbunden? Für die Strecke von der Haltestelle Messplatz, der letzten der Linie 710 in Brühl, bis zur Haltestelle Stamitzstraße in Schwetzingen, also dem Ortseingang der Nachbarstadt, muss ein ganz normales Ticket vom Nutzer erworben werden – ist der Passagier sich dessen nicht bewusst und denkt, dass der Busverkehr ja schließlich in beiden Kommunen kostenlos ist, dann wird er auf diesem Stück zum Schwarzfahrer mit allen Konsequenzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Will man wirklich Appetit darauf machen, auf den Bus umzusteigen, wäre es sinnstiftend, diese Lücke zwischen den beiden Bereichen zu schließen. Ansonsten bleibt die gute Idee, für die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs zu werben, nur Stückwerk.