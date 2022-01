Kreativ mit Herz und Kugelfisch

Brühl. Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die bildende Kunst ist ein sehr bedeutender Teil des Konzepts im kreativen Angebot der Kommune. Genau dafür steht die Jugendkunstschule mit ihren regelmäßigen Ferienprojekten. Kinder lernen über ihre Sinne, durch Anfassen und Fühlen. Genau das beinhalten künstlerische Prozesse. Die Kinder sind dabei in direktem Kontakt mit den verwendeten Materialien. Daher ist Kunst eine fantastische Möglichkeit, die Sinne der Kinder zu schulen, sind sich die Verantwortlichen der Brühler Jugendkunstschule einig.

Und so wird im noch jungen Jahr für die jungen Künstler ein facettenreiches Programm im Mehrzweckraum beim Hallenbad vorgestellt. „Kleines Bild mit großer Wirkung“ ist der Titel des Projektes in den Fasnachtsferien. Von Mittwoch, 3. März, bis Freitag, 4. März, wird dabei das klassische Kunsthandwerk des Emaillierens neu entdeckt.

In den Osterferien werden gleich zwei Kurse stattfinden. Am Mittwoch, 13. April, und Donnerstag, 14. April, gibt es einen Schnupperworkshop Malerei. „Coole Typen aus Gips“ werden von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April, aus leeren Waschmittelflaschen, Gipsbinden und Acrylfarben gebastelt.

In den Pfingstferien arbeiten die Kinder mit vielseitigem Speckstein – raspeln, schleifen und polieren ihn, bis er die gewünschte Form hat und glänzend wird. Von abstrakten bis gegenständlichen Formen ist alles möglich. Der Kurs läuft von Mittwoch, 8. Juni, bis Freitag, 10. Juni.

„Mal mit Herz“, heißt es in der Jugendkunstschule in den Sommerferien am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Juni. Eine Leinwand in Herzform soll dabei mit Krepp- oder Seidenpapier, Acrylfarben und Sprühlack zum ausdrucksstarken Wandbild werden. Außerdem wird in den Sommerferien das Projekt „Delfin grüßt Kugelfisch“ geboten. Von Montag, 1. August, bis Freitag, 5. August, entsteht durch die Kreativität der Teilnehmer aus Ytong ein dreidimensionales Abbild der faszinierenden Welt der Meeresbewohner. Bei den Maltagen – dem dritten Projekt der Sommerferien – experimentieren die Kinder mit Acrylfarben, mischen eigene Strukturpasten an und gestalten einzigartige Bilder, die Erinnerungen an den Sommerurlaub lebendig werden lassen. Der Kurs ist von Montag, 5. September, bis Freitag. 9. September.

Die Kurse laufen an den Veranstaltungstagen jeweils von 9 bis 12 Uhr und stehen unter der Leitung von Andrea Tewes oder Nina Kruser.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird von Jochen Ungerer, im Rathaus unter anderem für die Kulturarbeit verantwortlich, eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Annahmeschluss für die einzelnen Veranstaltungen ist jeweils eine Woche vor Projektbeginn.

Bei teilnehmenden Geschwistern zahlt ein Kind den jeweils vollen Preis. Die weiteren Geschwister erhalten dann eine Ermäßigung von 25 Prozent auf den ausgeschriebenen Kurspreis. Für alle Veranstaltungen gilt eine Mindestteilnehmerzahl von fünf und nach oben hin maximal zehn Personen.

Das Material für alle Veranstaltungen wird jeweils von der Jugendkunstschule zur Verfügung gestellt und ist in der jeweiligen Kursgebühr enthalten. ras

Info: Anmeldungen für die Projekte sind an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, möglich.