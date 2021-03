Brühl. In den Osterferien wollte das Team der Jugendkunstschule mit gleich zwei mehrtägigen Projekten durchstarten. „Leider zwingt uns Corona in die Knie und wir müssen schweren Herzens beide Osterprojekte der Jugendkunstschule stornieren“, heißt es nun in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Betroffen ist der Kurs „Die Welt ist rund und unsere Leinwand ist es auch“ mit Andrea Tewes, der eigentlich am Mittwoch, 31. März, und Donnerstag, 1. April, stattfinden sollte. Zudem der Kurs „Pinsel, Stift – los geht’s“ mit Nina Kruser der von Mittwoch, 7. April, bis Freitag, 9. April, geplant war.

Die beiden ausverkauften Projekte werden ersatzlos gestrichen. Die bereits erworbenen Karten werden den Käufern in den nächsten Tagen durch Reservix zurückerstattet, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg/ras