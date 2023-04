Krisenzeiten der Kanzlerin

Brühl. Der Hessische Rundfunk bezeichnet den Düsseldorfer Autor Horst Eckert als „Großmeister des Politthrillers“. Mit seinem neuen Buch „Die Macht der Wölfe“ kommt der Autor am Dienstag, 6. Juni, nach Brühl. Die Lesung wird am um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei stattfinden.

Die Geschichte handelt von Melia Adan – sie hat es im Polizeiapparat schon in jungen Jahren weit gebracht. Doch mit einem Auftrag wie diesem hätte sie im Leben nicht gerechnet: Die Bundeskanzlerin persönlich bittet um ihre Hilfe. Offenbar wird die Regierungschefin von jemandem aus ihrem direkten Umfeld erpresst. Zugleich bringt sich, angeführt von einem bekannten Meinungsmacher, eine neue rechtskonservative Bewegung für die nächsten Wahlen in Position. Angesichts der aufgeheizten Stimmung im Land scheint plötzlich alles möglich. Es entbrennt ein ungeheurer Kampf um politische Glaubwürdigkeit, Einfluss und Macht.

Der Autor Horst Eckert wurde 1959 in Weiden in der Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Erlangen und Berlin arbeitete er 15 Jahre als Fernsehjournalist. 1995 debütierte er mit „Annas Erbe“. Seine Romane wurden mehrfach ausgezeichnet und übersetzt.

Karten gibt es für 15 Euro in der Gemeindebücherei, Telefon 06202/70 29 85. zg