Brühl. Während der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. März, verkauft der Hort an der Jahnschule Kuchen und spendet die Einnahmen an Geflüchtete aus der Ukraine. Dabei spenden die Eltern den Kuchen und Mitarbeiter verkaufen sie. Der Stand vor der Jahnschule ist von 10 und 15 Uhr aufgebaut. „Gemeinsam mit den Kindern gestaltet das Team Plakate, um unsere Haltung wegen des Krieges in der Ukraine zu zeigen“, heißt es in der Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1