Küche steht in Brand

Brühl. Eine Küche in der Edith-Stein-Straße in Brühl hat gebrannt. Wie ein Reporter vor Ort mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand auf diesen Raum begrenzen und schließlich löschen. Trotzdem ist die Wohnung durch den Qualm aktuell unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte aus Brühl, Ketsch und Schwetzingen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen vor Ort. Mit der Drehleiter haben die Feuerwehrmänner sichergestellt, dass das Feuer nicht auf das Dach übergreift. Ursache für den Brand war vermutlich ein Defekter Kühlschrank. Die Polizei und auch der Rettungsdienst sind ebenfalls an der Einsatzstelle.

