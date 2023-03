Küchenbrand in Brühl sorgt für Feuerwehreinsatz

Brühl. Ein Küchenbrand hat am Montag, 6. März, um 12.55 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Rheinauer Straße in Brühl gesorgt. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, befindet sich im ersten Obergeschoss. Die eintreffenden Löschkraft konnten eine Ausbreitung des Feuers jedoch dank eines Trupps unter Atemschutz schnell ablöschen. Danach wurde die Hitzequelle in der Küche abgesucht und die Wohnung belüftet. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Brandwohnung nicht mehr nutzbar und die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Beim Brand wurden zwei Personen durch Rauchgase leicht verletzt und von den Rettungskräften direkt versorgt. Während der Löscharbeiten war die Rheinauer Straße vollgesperrt. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Brühl mit vier und die Feuerwehr Ketsch mit drei Fahrzeugen. Zusätzlich waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

