Künstler Stephan Müller kommt in die Villa Meixner

Brühl. In der Villa Meixner besteht an diesem Wochenende die letzte Möglichkeit, die Ausstellung „körpersprache – sprachkörper“ mit Skulpturen und Bildern des Künstlers Stephan Müller zu besuchen. Und zum Finale gibt es noch ein besonderes Bonbon: Am Sonntag, 21. November, ist der Künstler selbst vor Ort und steht für Gespräche und Führungen bereit.

Seine Skulpturen sind zurzeit schwerpunktmäßig aus Holz. Ihn reizt dabei die Gestalt des jeweiligen Baumstamms, wenn er darin eine menschliche Form erkennt. Seine Vorstellung von ihr lässt ihn die ersten Schnitte mit der Motorsäge setzen. So beginnt ein spannungsgeladener Prozess, in welchem Müller vor allem das Verhältnis zwischen dem Material des Baums, seinem Volumen, seinen Flächen und Linien sowie seiner Idee reizt.

Wie in der Skulptur, geht es auch in der Malerei um die Auseinandersetzung zwischen Material, Werkzeug, Ausdrucksmitteln und künstlerischer Idee. Die menschliche Gestalt liegt im Zentrum seiner Konzepte.

Der Zugang zur Villa Meixner ist nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Am Eingang muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. Zudem gilt im Gebäude die gesamte Zeit über Maskenpflicht. zg/ ras

Info: Die Öffnungszeiten sind an diesem Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr.