Kulinarische Fischerhütte

Brühl. Der Angelsportverein Rohrhof will am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 14.30 Uhr frisches Zanderfilet, Kartoffelsalat und Brötchen zum Mitnehmen anbieten. Die Verkaufsstelle ist an der Vereinshütte beim Anglersee am Weidweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es können bis zum Samstag, 3. Juli, Vorbestellungen im „Video Pup“, Telefonnummer 06202/ 730 66, oder per E-Mail an die Adresse info@asv1946rohrhof.de, vorgenommen werden. Vorbestellungen seien aber nicht zwingend erforderlich.

Dem Infektionsschutz entsprechend wird die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gewährleistet. Dazu gehört, dass alle Gerichte ausschließlich zum Mitnehmen verkauft werden, ein Verzehr vor Ort ist nicht gestattet.