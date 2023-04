Kurse in Brühl sollen Kajakfahrern Sicherheit geben

Brühl. Das Anpaddeln des WSV in Brühl gilt traditionsgemäß als Saisoneröffnung und wird von den Mitgliedern gerne wahrgenommen. So trafen sich 24 Paddler am Bootshaus. Gefahren wurde die große Runde.

Die 16 Kilometer weite Strecke wurde von wechselhaftem Wetter begleitet. Kurze Regenschauer taten der guten Laune jedoch keinen Abbruch. Schließlich sind es Wassersportler gewohnt, auch mal nass zu werden. Nach drei Stunden kam die Gruppe wieder am Bootshaus an. Aufgrund der kühlen Temperaturen fand der gesellige Ausklang dort statt.

Die Mitglieder des WSV können in diesem Jahr an diversen Workshops rund um den Paddelsport teilnehmen, die es in dieser Fülle noch nicht gegeben hat. So geht es im April für 20 Paddler für zwei Tage an den Wildwasserübungskanal im französischen Hüningen. Im Mai wird ein praxisorientierter Kurs, in dem die Grundlagen der Paddeltechnik intensiv vermittelt werden, angeboten. Ziel des Kurses ist die Verbesserung der eigenen Paddeltechnik, sodass das Kajak in den verschiedensten Situationen zuverlässiger navigiert werden kann. Im Juni soll es den Workshop „Retten und Bergen für Wanderfahrten“ geben, um im Falle des Kenterns sicher und effektiv handeln zu können. Die Teilnehmenden lernen, wie man ein Kajak und dessen Insassen sicher rettet.

Im Laufe des Sommers folgen Trainings zu Langboottechniken, zum Wildwasser-Paddeln sowie Retten und Bergen für Wildwasserfahrer. Die Organisatoren und Übungsleiter haben sehr viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung der abwechslungsreichen Programme gesteckt. Dies soll zur Sicherheit im Paddelsport beitragen und eine Weiterentwicklung der Fähigkeiten ermöglichen. Daher hoffen alle Beteiligten auf reges Interesse.