Lach-Yoga zur Krisenzeit

Brühl. Ein „Woinachtsfeierwerk“ will Comedian Christian „Chako“ Habekost am Donnerstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr in der Festhalle zünden. Und weil die Gemeinde als Veranstalter die 2G-Regelung für die Kulturtermine eingeführt hat, gibt es wieder Karten für den Publikumsliebling.

Zum Jahreswechsel zündet Chako damit eine besondere Pointenmischung, welche die erfolgreichsten Nummern seiner legendären Weihnachtsprogramme mit „comedyantischen Einsichten“ der vergangenen Monate verbindet. Auch ein kleines bisschen satirische Verarbeitung und etwas Lach-Yoga zur Krisenbewältigung seien dabei, verspricht Habekost.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung in der Festhalle ist aber nur möglich, wenn man einen Nachweis vorlegt, dass man geimpft oder genesen ist. Ein negatives Corona-Testat reicht nicht aus. ras/zg