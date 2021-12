Leicht und zeitlos durchs Leben

Brühl. „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ – Ingo Oschmanns Jubiläumsprogramm hat es in sich. 25 Jahre und zehn Programme schwer zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Die Brühler können sich am Donnerstag, 17. März, um 20 Uhr (Saalöffnung 19.15 Uhr) davon überzeugen, wenn Ingo Oschmann in der Festhalle zu Gast sein wird.

Ob Impro, Stand-Up, Zaubern oder auch mal mit leisen Tönen: Oschmann schafft es immer wieder aufs Neue, sein Publikum zu begeistern. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein, heißt es im Begleittext zum Jubiläumsprogramm.

Ingo Oschmann jubiliert und kommt mit Gruß zu Fuß. © Livestyle Entertainment

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Am Eingang zum Veranstaltungsort muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. Alle Tickets sind personalisiert – es gilt die aktuelle Corona-Verordung des Landes. zg