Leichtathleten haben sich neu ausgerichtet

Brühl. 100 Jahre rollt der Ball schon auf dem Rohrhof, denn der Sportverein Rohrhof (SVR) feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Doch wie der Verein mitteilt, ist das sportliche Angebot noch deutlich breiter gefächert: So feierten die Rohrhofer Leichtathleten bereits vor zwei Jahren ihr fünfzigjähriges Bestehen.

AdUnit urban-intext1

1969 gegründet blickt die Abteilung auf viele Erfolge und auch so manche Schwierigkeit zurück. Seit über einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und hat auch auf den Sport einen gewaltigen Einfluss. Das Training musste immer wieder ausgesetzt und in Kleingruppen umorganisiert werden. Seit November ist darüber hinaus Präsenztraining kaum möglich. Um den Mitgliedern dennoch ein sportliches Angebot machen zu können, gilt es daher seit Monaten, kreativ zu sein: Online-Training, Wochenpläne, Challenges und ein Online-Übungskatalog sind die Ergebnisse diverser Brainstormings und fanden regen Anklang – sogar jenseits der Gemeindegrenzen.

© SV Rohrhof

Und auch für die Zeit nach Corona sieht sich die Abteilung bestens gerüstet: Zunächst gab es schlechte Nachrichten, da der Abteilungsleiter der Leichtathletik beim FV Brühl im Februar 2020 überraschend mitteilte, dass nach seiner Auffassung weder eine gemeinsame Arbeits- noch Trainingsgemeinschaft bestand oder besteht. Dies galt es zu akzeptieren und sich entsprechend umzuorganisieren.

Abteilungsleiter Dominic Scherer, sein Stellvertreter Marc Tritsch und der Sportlicher Leiter Sven Stumpf strukturierten daraufhin, gemeinsam mit dem Trainerteam, die Trainingsgruppen gemäß den Empfehlungen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) um.

AdUnit urban-intext2

Koordination ausbauen

Das Konzept der Kinderleichtathletik, das viel Wert auf die koordinative Fähigkeitsentwicklung (Kopf-Auge-Körper) legt, wurde für die einzelnen Trainingsgruppen bis elf Jahre konsequent eingeführt. Mit steigendem Alter werden Bewegungsabläufe und koordinative Fähigkeiten weiter ausgebaut sowie die verschiedenen technisch immer anspruchsvolleren Disziplinen wie zum Beispiel der Speerwurf eingeführt.

Und auch wer erst spät seinen Spaß an der Leichtathletik entdeckt hat, kann jederzeit einsteigen. Es gibt keine Notwendigkeit besonders früh zu beginnen. Das Trainerteam geht ganz individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der jungen Sportlerinnen und Sportler ein, wie die Leichtathletik-Abteilung mitteilt. Später können sich die Athletinnen und Athleten dann entscheiden, ob sie Leichtathletik weiter als Hobby betreiben oder ob sie in den Leistungssport einsteigen wollen – denn beides ist in Rohrhof möglich.

AdUnit urban-intext3

Eine gezielte Förderung des Leistungssports wird auch durch die Mitgliedschaft in der Leichtathletik-Gemeinschaft Kurpfalz (LG Kurpfalz), einem Zusammenschluss mehrerer Vereine in unserer Region zur Förderung der Leichtathletik, ermöglicht. Der SV Rohrhof – Gründungsmitglied der LG Kurpfalz – hat hierdurch die Möglichkeit, mit den anderen Mitgliedsvereinen eng zusammenzuarbeiten und an den sich daraus ergebenden Vorteilen mitzuwirken und zu partizipieren. Dies sind beispielsweise gemeinsames Training, gemeinsame Trainingslager und vor allem auch die Bildung LG-übergreifender, möglichst leistungsstarker Wettkampf-Mannschaften, wie die Leichtathletik-Abteilung mitteilt.

AdUnit urban-intext4

Dass das Konzept der Leichtathleten des SV Rohrhof Früchte trägt, zeigte sich Anfang 2021, als zwei Athletinnen in den Talentkader der Leichtathletik Baden-Württemberg aufgenommen wurden.

Unterstützung durch Gemeinde

Egal ob Kinderleichtathletik, Hobbysport oder Leistungssport, die Leichtathletik-Abteilung setzt auf gut ausgebildete Trainerteams, modernes Trainingsmaterial und -anlagen und auch der Spaß soll dabei im Vordergrund stehen. Hierbei kann sie sich auf die Unterstützung seiner Mitglieder, des Vereinsvorstandes aber auch der Gemeinde Brühl verlassen: So wurden in den vergangenen Jahren die Laufbahn und Weitsprunggrube saniert, eine neue Hochsprunganlage angeschafft und vor Kurzem durch Spenden von Freunden und Unterstützern neue Trainings- und Wettkampfhürden finanziert. Die Voraussetzungen für einen geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb nach Corona sind somit optimal, zeigen sich die Leichtathleten zufrieden.

Und auch wenn das alljährliche Sportfest der Rohrhöfer am 1. Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, freuen sich die Beteiligten umso mehr auf ein Jubiläumssportfest des Gesamtvereins im September. Die Planungen laufen und der Verein hofft, dass Corona es auch stattfinden lässt.

Die Leichtathleten des SV Rohrhof sind dank der Neuausrichtung und des neuen Trainingskonzeptes bestens für die Zukunft gerüstet und eine der ersten Anlaufstellen für Kinderleichtathletik, Hobbysport und Leistungssport in Brühl, Rohrhof und der Umgebung. zg