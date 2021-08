Leichtathletik-Trio des FV Brühl absolviert 40 Lerneinheiten

Brühl. Die Brühler Leichtathletinnen Tatjana und Tabea Hoffmann wurden gemeinsam mit Katharina Ecker zu sogenannten Leichtathletik-Assistentinnen ausgebildet.

An der Sportschule Baden-Baden in Steinbach erlernte das junge Trio des FV Brühl im Verlauf einer kompletten Woche die wichtigsten Grundlagen für das alters- und kindgerechte Werfen, Springen und Laufen in verschiedenen Spielformen. Hinzu kamen eine Einführung in die Rahmentrainingspläne des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) sowie die Vermittlung von ersten Grundlagen der allgemeinen Trainingslehre in Theorie und Praxis.

Die Ausbildung zu Assistenztrainerinnen umfasst 40 Lerneinheiten und berechtigt nach erfolgreichem Abschluss zur Teilnahme am darauffolgenden Aufbaulehrgang der Ausbildung zum C-Trainer für Kinderleichtathletik, erläutert der Verein in einer Pressemitteilung zur Ausbildung seines Nachwuchstrios.

Der FV Brühl setze damit weiterhin auf Fachkompetenz und gratulierte den drei jungen Assistenztrainerinnen zur bestandenen Prüfung und zum Erhalt des Kompetenz-Zertifikats.

