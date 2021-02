Region/Brühl. Der erste Corona-Infizierte wurde im Rhein-Neckar-Kreis vor einem Jahr aktenkundig. Seitdem sind (Stand Freitag, 26. Februar) 15 232 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das bedeutet, dass sich bislang rechnerisch täglich 42 Menschen angesteckt haben – die aktuelle Zahl der Neuinfektionen, 41 Personen, liegt damit eindeutig im Jahresschnitt.

In den vergangenen zwölf Monaten sind 14 265 Menschen von der Krankheit genesen, 357 sind mit oder an Corona gestorben. Damit werden noch 610 aktive Fälle im Rhein-Neckar-Kreis verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag im Landkreis bei 51,6 – sie ist damit um 3,3 im Vergleich zum Vortag gesunken.

Die Situation in der Schwetzinger GRN-Klinik stellt sich statistisch gesehen entspannt dar. Von den 26 Betten der Isolierstation waren am Freitag drei belegt – eine Kontaktperson, ein Verdachtsfall und ein bestätigter Fall werden dort zurzeit medizinisch betreut. Auf der Intensivstation sind die vier für Corona-Patienten bereitstehenden Betten komplett unbelegt.

Die Gemeinde Brühl, aus der die Reisegruppe mit dem ersten Infizierten des Landkreises kam, verzeichnet in den vergangenen zwölf Monate insgesamt 390 Fälle. Der starke Anstieg der Infektionszahlen in der Hufeisengemeinde vor wenigen Wochen mit knapp 50 Fällen durch den Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim ist wieder „eingefangen“ worden. Die betroffene Einrichtung kann schon wieder verkünden, dass sie infektionsfrei ist und sogar alle Menschen dort geimpft sind. Aktuell sind in der Gemeinde noch neun aktive Fälle gemeldet.

Oftersheim, in dem der erste Betroffene lebt, verzeichnet in dem einen Jahr insgesamt 304 Betroffene, aktuell sind durch drei Neuinfektionen innerhalb eines Tages 16 aktive Fälle bekannt. Besonders betroffen ist zurzeit Reilingen, dort sind nach zwei zusätzlichen Neuinfektionen 19 aktive Fälle gemeldet – das sind 0,25 Prozent der Ortsbevölkerung. ras