Leuchtende Nachtwolken

Hallo Kinder! Dass Harry Hase es schnell mit der Angst zu tun bekommt, weiß ich ja schon. Aber jetzt hat er etwas von einer Invasion der Außerirdischen gemurmelt, als wir nachts auf den Feldern unterwegs waren. Dann hat er in den Nachthimmel gezeigt, der teilweise hell leuchtete. Doch dieses Himmelsspektakel hat nichts mit Aliens zu tun, konnte ich ihn ein beruhigen. Es handelt sich vielmehr um hell schimmernde, feinste Wolkenschleier. Diese Wolken bestehen aus kleinsten Eiskristallen und sind so dünn, dass sie tagsüber unsichtbar sind und erst gegen Mitternacht und dann wieder ab etwa 3 Uhr am Nordhimmel auffallen. Zu ihrem Entstehen braucht es Feuchtigkeit, Staubteilchen und extreme Temperaturen von unter minus 120 Grad Celsius. Und für all das sorgen die Rückstände Vulkanausbrüche von früher, die das Sonnenlicht von der anderen Seite der Erde reflektieren. Also Auslöser sind keine Außerirdischen, sondern im Gegenteil Aktivitäten im Erdinnern.

