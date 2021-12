Die Menschen sind es – so heißt es vielfach – leid, davon zu hören. Dennoch kommt ein Jahresrückblick nicht wirklich an Corona vorbei. Also kurz die Daten: Insgesamt sind 1068 Brühler seit Beginn der Pandemie 2020 im Ort erkrankt, aktuell sind zum Jahreswechsel knapp 40 Infizierte im Ort gemeldet. 78 Menschen sind bislang mit oder an dem Virus gestorben. Und das ist nicht nur eine Fußnote der

...