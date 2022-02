Liebestolle Kröten achten nicht auf den Verkehr

Brühl. Jedes Frühjahr erwachen Frösche und Kröten aus ihrer Winterstarre. Das passiert, wenn es wärmer wird und es nachts nicht mehr kälter als fünf Grad Celsius ist. Meist ist das Mitte März. Doch aktuell liegen die Nachttemperaturen bereits oberhalb dieses Wertes. Entsprechend machen sich die Amphibien teilweise schon jetzt auf ihre Reise zu den Laichgewässern.

So wandern, wenn der Bodenfrost ausbleibt und es dann vielleicht noch regnet, die Amphibien vor allem in den Abend- und Nachtstunden zum angestammten Laichplatz. Da der direkte Weg immer noch der kürzeste ist, machen sie auch vor Hauptverkehrsstraßen nicht halt. Schätzungsweise werden bei der Überquerung einer viel befahrenen Straße in nur einer Stunde bis zu 400 Amphibien durch den Verkehr getötet.

Besonders bei Feldern aufpassen

In Brühl gibt es nicht viele solcher Krötenstrecken. Vorsicht geboten ist insbesondere an den Straßen, die zwischen Ortsbebauung oder Feldern und Feuchtgebieten hindurchführen. Die Tiere machen sich auf den Weg zu genau dem Gewässer, in dem sie selbst aufgewachsen sind und sich von einer Kaulquappe in einen Frosch oder Kröte verwandelt haben haben. Dort wollen sie dann ihre Eier, den Laich, ablegen. Besonders häufig seien die Amphibien zum Beispiel quer über den Weidweg oder die Kollerstraße unterwegs. Auch in der Brühler Straße und im Rohrhofer Vogelviertel sollten Autofahrer vorsichtig sein.

Zwar gibt es keine Straßensperrungen oder Querungshilfen, doch trotzdem werden Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme gebeten. Autofahrer können die Tiere sehr schlecht erkennen, denn sie wandern vor allem nachts.

Gerade Kröten sind sehr langsam und brauchen gut 15 Minuten, um auf die andere Seite zu gelangen. Aber auch für die Autos können die Tiere zur Gefahr werden – überfahrene Tiere machen den Straßenbelag rutschig. ras