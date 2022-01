Lieder mit ganz viel Herz

Brühl. Die Planungen des Kulturprogramms laufen weiter. Am Donnerstag, 3. Februar. soll es ab 20 Uhr in der Villa Meixner heißen „Und wenn schon…“ wenn das Abenteuerkabarett am Klavier von und mit Liese-Lotte Lübke durchstartet.

Die von ihr geschriebenen Texte und selbst komponierten Lieder, zu denen sich Lübke am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt, heißt es in der Ankündigung. Geboten werde ein Abend voller Politik des Privaten, voll von frechem Humor.

„Und wenn schon...“ ist der Titel des Abenteuerkabaretts am Klavier mit Liese-Lotte Lübke. © gvb

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Es gilt Maskenpflicht am Eingang und bei der Warn- und Alarmstufe die gesamte Zeit über. zg/ras

Info: Karten können ab sofort für 20 Euro unter karten@bruehl- baden.de vorbestellt werden.

