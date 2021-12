Liese-Lotte Lübke trifft im Februar in Brühl auf

Brühl. Auch wenn derzeit Kultur-Veranstaltungen stark eingeschränkt sind: Für Donnerstag, 3. Februar 2022, ist um 20 Uhr ein Auftritt der Kabarettistin Liese-Lotte Lübke in der Villa Meixner geplant. Unter dem Titel „und wenn schon…“ soll es ein „Abenteuerkabarett am Klavier“ geben.

Doch was bedeutet Abenteuerkabarett? Einerseits ist ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke ein Abenteuer, heißt es in der Einladung. Andererseits ist es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert. So wie sich Liese-Lotte als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch. Unerwartet spricht sie gesellschaftliche Tabuthemen an, die unter die Haut gehen, und man merkt oft erst später, dass sie das eine oder andere Lied im Grunde genau für uns singt.

Ihre selbstgeschriebenen Texte und -komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt.

Strenge Coronaregeln

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nach derzeitigem Stand nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist, teilt die Gemeinde mit. Am Eingang zum Veranstaltungsort muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden.

Alle Tickets sind außerdem personalisiert. Eine Übertragung an andere Personen ist deshalb nicht möglich und es muss ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Die Maskenpflicht gilt voraussichtlich im gesamten Gebäude und die gesamte Zeit über. Maßgeblich wird die am 3. Februar aktuelle Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg sein, betont die Gemeinde.

Karten zum Preis von 20 Euro (Abendkasse 22 Euro) können vorab erworben werden unter Telefon 06202/200 30 oder unter www.bruehl-baden.reservix.de. Beim Onlinekauf fallen zusätzliche Vorverkaufsgebühren an. zg